Скорость ветра будет достигать 18 м/с

13 и 14 июля во Владимирской области ожидается гроза с сильным дождём и, возможно, градом.По информации МЧС России по Владимирской области, вечером 13 июля в отдельных районах будет град, а скорость ветра будет достигать 18 м/с.Днём 14 июля погода будет такая же, а порывы ветра могут достигать 15.20 м/с. Температура воздуха составит 32°С.МЧС рекомендует не выходить на улицу и не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Такие погодные условия могут послужить причиной возникновения ЧС или обрыва линии электропередач.