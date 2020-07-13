Двоих удалось спасти

За прошедшие выходные на водоёмах Владимирской области произошло четыре происшествия, в двух из которых утонули люди. Двух человек удалось спасти, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.Вечером 11 июля на участке Клязьмы в Гороховце местные сотрудники МЧС спасли из воды 15-летнюю девочку. Как выяснилось позже, она купалась на Клязьме, но в какой-то момент начала тонуть. К счастью, крики о помощи услышал спасатель Игорь Кулыгин, который вытащил её из воды и передал родителям. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.Тем же вечером компания из трёх человека купалась в запрещённом месте – на заводском пруде в Судогодском районе. В один момент 17-летний подросток начал тонуть. Приятели вытащили его на берег уже без сознания и передали врачам.К сожалению, выходные не обошлись без трагических происшествий. Утром 11 июля на участке Клязьмы в Гороховецком районе утонул рыбак. Его тело из воды извлёк его приятель. Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.В тот же вечер в реке Серая в Александрове утонул 28-летний мужчина. Его тело до сих пор ищут специалисты местного аварийно-спасательного формирования и поисково-спасательного отряда города Александрова.