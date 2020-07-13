Блокировку пяти передач RT в Литве прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич. Сенатор настаивает на жестком ответе в отношении прибалтийского государства.

Блокировку пяти передач RT в Литве прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич. Сенатор настаивает на жестком ответе в отношении прибалтийского государства.В среду, 8 июля, литовская комиссия по вопросам радио– и телевидения запретила трансляцию пяти российских телеканалов. В ведомстве объяснили это связью RT с директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, на которого наложены санкции Евросоюза.Депутат ГД РФ Евгений Марченко заявил о необходимости принять ответные меры и назвал поступок Вильнюса "актом русофобии". Он предложил ввести ограничения для литовского бизнеса. В частности, запретить работу прибалтийским компаниям в РФ. По словам политика, иностранные фирмы необходимо лишить возможности зарабатывать на россиянах.Также Марченко рекомендовал заблокировать счета литовских компаний, чтобы не позволить им выплачивать дивиденды акционерам.Франц Клинцевич согласился с Евгением Марченко. Сенатор отметил, что необходимо жестко реагировать на действия Вильнюса. Он анонсировал заявление Комиссии по информационной политике Совфеда РФ. Известно, что в планах выработать соответствующую концепцию и предложения дальнейших действий в отношении Литвы. Политик напомнил, что мы живем в цивилизованном мире."Ни одна страна не должна злоупотреблять здравым смыслом", – сказал Клинцевич.Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян дала свою оценку запрету вещания российского телеканала в Прибалтике. По ее словам, Дмитрий Киселев не имеет отношения к Russia Today. Киселев в свою очередь назвал глупостью и неосведомленностью решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии по закрытию телеканалов. Это событие произошло в начале месяца. По его словам, действия Риги не имеют юридического смысла.