13.07.2020

2020-07-13 09:05:02

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Ковровском районе

ДТП с погибшим и пострадавшими произошло в минувшую субботу в Ковровском районе.

По информации регионального УМВД, 11 июля на 12 км автодороги «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя» водитель «Митсубиси»выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено».

В результате ДТП пассажир «Митсубиси» 1981 г.р. скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров 1983 и 1984 г.р. направлены в больницу. Водитель «Рено» также получил телесные повреждения и направлен в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.