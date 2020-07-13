Происшествия на воде. Сотрудники регионального МЧС сообщили статистику за выходные. На водоёмах области двое спасённых, ещё два человека утонули. Выходные выдались жаркими и многие жители

Происшествия на воде. Сотрудники регионального МЧС сообщили статистику за выходные. На водоёмах области двое спасённых, ещё два человека утонули. Выходные выдались жаркими и многие жители региона решили отдохнуть у воды. На участке Клязьмы в Гороховце трагедией чуть не закончилось вечернее купание. Девушка 2005 года рождения начала тонуть. К счастью, крики о помощи услышал дежурный спасатель