Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился принять все необходимые меры для предотвращения потопов в населенных пунктах региона. Соответствующее поручение он дал местным ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился принять все необходимые меры для предотвращения потопов в населенных пунктах региона. Соответствующее поручение он дал местным руководителям МЧС."Нужно проверить все "узкие" места по шести-восьми муниципалитетам, которые находятся в зоне риска", – заявил Воробьев.В столичном регионе в ближайшие дни прогнозируют обильные ливни, снижение температуры и усиление ветра. Уровень воды в реках может подняться на несколько метров.