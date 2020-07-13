Похоже, российский лидер нашел себе новое развлечение. В этом ему помог обыкновенный канцелярский предмет.

Похоже, российский лидер нашел себе новое развлечение. В этом ему помог обыкновенный канцелярский предмет.Президент России Владимир Путин вновь привлек к себе внимание благодаря эпизоду с ручкой. Во время видеосовещания с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства раскрутил его на столе.Инцидент произошел во время ответа Путина участникам заседания. Российский лидер несколько раз провернул ручку вокруг ее оси, подобно стрелке циферблата. Сначала он покрутил ручку по часовой стрелке, затем – против часовой стрелки, а после – снова по часовой. Закончив развлекаться, глава государства взял канцелярский предмет в руку и продолжил разговор, сообщает телеграм-канал RT.В ходе переговоров Владимир Путин отметил успехи в борьбе с коронавирусом в России. По словам президента, в стране удалось добиться низкой смертности от инфекции по сравнению с другими государствами. Стоит отметить, что прирост случаев заражения COVID-19 в последнее время заметно снижается.Примечательно, что эту же несчастную ручку Путин в конце мая импульсивно швырнул на стол во время совещания, посвященного борьбе с наводнениями и пожарами в России. Президент отметил, что катаклизмы ставят под угрозу жизни людей, при этом многие из них остаются без крыши над головой.