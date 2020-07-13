Возможно одну из самых больших квитанций на оплату коммунальных услуг получила жительница Самарской области. С нее по ошибке затребовали 30 миллиардов рублей за отопление.

Возможно одну из самых больших квитанций на оплату коммунальных услуг получила жительница Самарской области. С нее по ошибке затребовали 30 миллиардов рублей за отопление.Компании, который выставляют жителям счета за электроэнергию и отопление, нередко путают показания. Наверняка практически каждый россиянин сталкивался с ошибками в платежках по ЖКХ и обращался за перерасчетом.Очередной жертвой невнимательности или сбоя в оборудовании стала жительница Самарской области. Ее удивил огромный счет на оплату отопления. В квитанции было написано, что она должна перевести коммунальщикам 30 миллиардов рублей.В местной компании по сбыту энергии быстро разобрались в ситуации. Там признали ошибку и выдали правильную квитанцию на оплату коммунальных услуг, в которой было по крайней мере на пять-шесть нолей меньше.Как оказалось, изначально документ формировал специальный электронный сервис. Из-за неисправности он отображал лицевой счет и начисления как сумму для оплаты.Отметим, что это далеко не первая новость о невероятно больших счетах, которые получают жители Самарской области. Например, в марте 2020-го похожий случай произошел в Тольятти: городская компания по сбыту энергии выписала квитанцию на 12,5 миллиона рублей.Бывало похожее и в Екатеринбурге. В 2015 году с жителей одной из новостроек потребовали миллион за отопление. Тогда энергетики списали ошибку на использование новой системы подсчета в тестовом режиме: сумму на оплату случайно завысили примерно в тысячу раз.