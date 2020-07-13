Семья Куприяновых – Штыковых трудится на почте больше века

Вчера, 12 июля в нашей стране традиционно отмечали День российской почты. Для многих жителей, в том числе, нашей области почта — это не просто возможность отправить письмо, получить посылку или оплатить коммуналку. Это настоящее связующее звено между людьми.Несмотря на прогресс и цифровизацию, услуги почты были и остаются незаменимыми. Особенно там, где нет интернета, телефона и других благ цивилизации (а такие местечки всё еще есть).Для семьи Куприяновых – Штыковых из Мурома почта стала ещё и семейным делом, и связью поколений. В этой службе династия трудится в общей сложности больше 100 лет!Детская мечтаДля Мурома семья Куприяновых-Штыковых – само олицетворение почты. К Любови Сергеевне Куприяновой, основательнице династии, которая посвятила любимой профессии полвека и сейчас находится на заслуженном отдыхе, часто приходят за помощью, советом, поддержкой, причём, не только по рабочим вопросам. В почтамте признаются, что после её ухода люди долго просили вернуть любимого начальника 7-го отделения. Его Любовь Сергеевна возглавляла 42 года.- Я всем сердцем люблю свою работу, которой посвятила всю жизнь, - рассказала Любовь Сергеевна. – Когда была маленькой, я обожала писать письма, всегда с нетерпением ждала почтальона, который приносил для меня весточки. Когда в 14 лет увидела объявление о том, что на почту требуется доставщик телеграмм, поняла – вот, кем я хочу быть! Наверно, это судьба и, можно сказать, сбывшаяся детская мечта. До сих помню свою первый рабочий день, пусть и не официальный. Я начинала работать в Ессентуках, и мне дали телеграмму, чтобы отнести по адресу: Олега Кошевого, 2. Я пришла на место, но калитку не нашла. Так и вернулась обратно. Только потом мне объяснили, что там 2 улицы вместе сходились. «Депешу» адресату я, конечно, доставила. Два года я помогала разносить телеграммы, а в 16 меня официально устроили на работу.Трудовую деятельность в отрасли почтовой связи Любовь Сергеевна начала с 1970 года, устроившись почтальоном в отделение Белый уголь Предгорного районного узла связи Ставропольского края. Молодую и энергичную девушку быстро заметили, ведь она с таким старанием и любовью к делу она выполняла свою работу. После стала оператором, потом телеграфистом, а потом помощником начальника отделения связи.В 1977 году она переехала жить в Муром и поступила на работу в Муромский районный узел связи, возглавив 7-е отделение Муромского почтамта. Её не раз выделяли за трудовые заслуги, в том числе, представили к наградам «Мастер связи» и «Почётный работник связи».- Для меня почта – это не просто работа. Это дело всей моей жизни, - рассказала Любовь Сергеевна. – И дело не в том, что я проработала здесь полвека. Я искренне люблю то, что делала. До сих пор мне звонят коллеги, чтобы посоветоваться, попросить о помощи, и я не отказываю, потому что душа тянет вернуться. Но пришла пора передать дело молодым.Семейное делоИ дело Любови Сергеевны продолжают её дочери - Наталья Куприянова и Татьяна Штыкова. Они начали работать на почте с 18 лет.- Мы с сестрой всегда знали, что мама – человек, который любит свое дело, - рассказала старшая дочь Наталья. - Она всегда была на работе, а мы восхищались тем, как она радеет и ответственно относится к тому, что делает. Поэтому всё наше детство прошло на работе у мамы, и с годами мы не мыслили себя без почты. Я даже играла в куклы, а они у меня в коляске развозили письма! Мне было в радость ходить с молодыми девочками-почтальонами и раздавать письма и газеты, а потом после работы пить чай с печеньем на пригорке и разговаривать. С 12 лет я стала помогать сотрудникам, разносила газеты и телеграммы. Когда другие ребята были в трудовых лагерях, я носила корреспонденцию. Когда подросла, пошла в музыкальное училище, но потом поняла, что душа тянет на почту, к людям.Старшая дочь Наталья начала свой трудовой путь с 1996 года, и прошла от почтальона до оператора связи в Группе контроля и учёта операций при Муромском почтамте, где работает по настоящее время.- Я очень горжусь тем, что мы члены трудовой династии, особенно своей мамой, - поделилась Наталья. – Ей доверяют, её уважают. Когда к нам приходили новые работники, их всегда отправляли в 7-е отделение к Куприяновой. И все, кого она обучила, работают на совесть и с огромным уважением относятся к ней. Самое главное, что её уважают люди, которые приходят в отделение. Это –главный показатель того, что она свою работу делала от души.Младшая дочь Татьяна тоже признаётся, что её детство неразрывно связано с маминым почтовым отделением. Причем, буквально.- Мы любили приходить к маме на работу, - поделилась Татьяна. – Мы даже в тихий час спали на стеллажах, чтобы домой не уходить и дать маме возможность быть на работе и занимася любимым делом. Мы видели, как она нужна людям, как важно то, что она делает. После школы решила поступать на экономиста. Но потом, уже во время учёбы, поняла, что я не смогу работать на заводе, решила, что продолжу мамино дело – перешла на заочное и устроилась в почтовое отделение. Почта – это не просто организация, это связь между людьми, которая никогда не прервётся. Даже в отдалённых деревнях, где уже нет даже администрации, есть почтовое отделение, а почтальон – это друг, помощник, и даже психолог. Мы всегда знаем о проблемах людей, об их чаяниях, и никогда не откажем в поддержке.Карьерный путь Татьяна начала в 2000 года с должности почтальона. И к своей работе она отнеслась со всей ответственностью – как мама учила.- Однажды мне нужно было разнести корреспонденцию, и по пути меня застал очень сильный дождь, - поделилась женщина. – И первая мысль – не испортить газеты и письма, ведь люди так их ждут! Я спрятала сумку под кофту и прижалась к двери жилого дома, над которой был козырёк. И вдруг дверь открывается, я проваливаюсь внутрь. Оказалось, что хозяин дома, не понимая, почему трясётся дверь, решил её открыть, а там – я. Он, увидев, что я - почтальон, сразу же пустил меня внутрь, угостил чаем и дал переждать грозу. Вот так, добротой и заботой люди отвечают на наш труд. Многое пришлось пережить: меня и гуси щипали, и конь передо мной на дыбы вставал, и пьяный мужчина хотел пенсии украсть, но я все равно продолжала работать.Как и члены семьи Куприяновых-Штыковых, Татьяна прошла почти все ступени карьерной лестницы: после почтальона стала оператором связи, начальником отделения почтовой связи, бухгалтером (Татьяна получила экономическое образование), главным бухгалтером и сейчас работает заместителем начальника Муромского почтамта.К слову, муж Любови Сергеевны, Николай Николаевич Куприянов, тоже проработал на почте 14 лет руководителем группы хозяйственного обеспечения. По семейным обстоятельствам ему пришлось оставить почту, но об этих годах он вспоминает с теплотой, а выбор супруги и детей всецело поддерживает и гордится семейной династией.Главным в своей работе династия Куприяновых-Штыковых считает полную самоотдачу и любовь к людям, своим клиентам. На вопрос, поддержат ли они, если их дети решат продолжить семейное дело, ответили однозначно:«Безусловно поддержим! Скажем больше, младшие члены семьи уже играют в почтальонов и разносят письма».