Семья Куприяновых – Штыковых трудится на почте больше века
Вчера, 12 июля в нашей стране традиционно отмечали День российской почты. Для многих жителей, в том числе, нашей области почта — это не просто возможность отправить письмо, получить посылку или оплатить коммуналку. Это настоящее связующее звено между людьми.
Несмотря на прогресс и цифровизацию, услуги почты были и остаются незаменимыми. Особенно там, где нет интернета, телефона и других благ цивилизации (а такие местечки всё еще есть).
Для семьи Куприяновых – Штыковых из Мурома почта стала ещё и семейным делом, и связью поколений. В этой службе династия трудится в общей сложности больше 100 лет!
Детская мечта
Для Мурома семья Куприяновых-Штыковых – само олицетворение почты. К Любови Сергеевне Куприяновой, основательнице династии, которая посвятила любимой профессии полвека и сейчас находится на заслуженном отдыхе, часто приходят за помощью, советом, поддержкой, причём, не только по рабочим вопросам. В почтамте признаются, что после её ухода люди долго просили вернуть любимого начальника 7-го отделения. Его Любовь Сергеевна возглавляла 42 года.
- Я всем сердцем люблю свою работу, которой посвятила всю жизнь, - рассказала Любовь Сергеевна. – Когда была маленькой, я обожала писать письма, всегда с нетерпением ждала почтальона, который приносил для меня весточки. Когда в 14 лет увидела объявление о том, что на почту требуется доставщик телеграмм, поняла – вот, кем я хочу быть! Наверно, это судьба и, можно сказать, сбывшаяся детская мечта. До сих помню свою первый рабочий день, пусть и не официальный. Я начинала работать в Ессентуках, и мне дали телеграмму, чтобы отнести по адресу: Олега Кошевого, 2. Я пришла на место, но калитку не нашла. Так и вернулась обратно. Только потом мне объяснили, что там 2 улицы вместе сходились. «Депешу» адресату я, конечно, доставила. Два года я помогала разносить телеграммы, а в 16 меня официально устроили на работу.
Трудовую деятельность в отрасли почтовой связи Любовь Сергеевна начала с 1970 года, устроившись почтальоном в отделение Белый уголь Предгорного районного узла связи Ставропольского края. Молодую и энергичную девушку быстро заметили, ведь она с таким старанием и любовью к делу она выполняла свою работу. После стала оператором, потом телеграфистом, а потом помощником начальника отделения связи.
В 1977 году она переехала жить в Муром и поступила на работу в Муромский районный узел связи, возглавив 7-е отделение Муромского почтамта. Её не раз выделяли за трудовые заслуги, в том числе, представили к наградам «Мастер связи» и «Почётный работник связи».
- Для меня почта – это не просто работа. Это дело всей моей жизни, - рассказала Любовь Сергеевна. – И дело не в том, что я проработала здесь полвека. Я искренне люблю то, что делала. До сих пор мне звонят коллеги, чтобы посоветоваться, попросить о помощи, и я не отказываю, потому что душа тянет вернуться. Но пришла пора передать дело молодым.
Семейное дело
И дело Любови Сергеевны продолжают её дочери - Наталья Куприянова и Татьяна Штыкова. Они начали работать на почте с 18 лет.
- Мы с сестрой всегда знали, что мама – человек, который любит свое дело, - рассказала старшая дочь Наталья. - Она всегда была на работе, а мы восхищались тем, как она радеет и ответственно относится к тому, что делает. Поэтому всё наше детство прошло на работе у мамы, и с годами мы не мыслили себя без почты. Я даже играла в куклы, а они у меня в коляске развозили письма! Мне было в радость ходить с молодыми девочками-почтальонами и раздавать письма и газеты, а потом после работы пить чай с печеньем на пригорке и разговаривать. С 12 лет я стала помогать сотрудникам, разносила газеты и телеграммы. Когда другие ребята были в трудовых лагерях, я носила корреспонденцию. Когда подросла, пошла в музыкальное училище, но потом поняла, что душа тянет на почту, к людям.
Старшая дочь Наталья начала свой трудовой путь с 1996 года, и прошла от почтальона до оператора связи в Группе контроля и учёта операций при Муромском почтамте, где работает по настоящее время.
- Я очень горжусь тем, что мы члены трудовой династии, особенно своей мамой, - поделилась Наталья. – Ей доверяют, её уважают. Когда к нам приходили новые работники, их всегда отправляли в 7-е отделение к Куприяновой. И все, кого она обучила, работают на совесть и с огромным уважением относятся к ней. Самое главное, что её уважают люди, которые приходят в отделение. Это –главный показатель того, что она свою работу делала от души.
Младшая дочь Татьяна тоже признаётся, что её детство неразрывно связано с маминым почтовым отделением. Причем, буквально.
- Мы любили приходить к маме на работу, - поделилась Татьяна. – Мы даже в тихий час спали на стеллажах, чтобы домой не уходить и дать маме возможность быть на работе и занимася любимым делом. Мы видели, как она нужна людям, как важно то, что она делает. После школы решила поступать на экономиста. Но потом, уже во время учёбы, поняла, что я не смогу работать на заводе, решила, что продолжу мамино дело – перешла на заочное и устроилась в почтовое отделение. Почта – это не просто организация, это связь между людьми, которая никогда не прервётся. Даже в отдалённых деревнях, где уже нет даже администрации, есть почтовое отделение, а почтальон – это друг, помощник, и даже психолог. Мы всегда знаем о проблемах людей, об их чаяниях, и никогда не откажем в поддержке.
Карьерный путь Татьяна начала в 2000 года с должности почтальона. И к своей работе она отнеслась со всей ответственностью – как мама учила.
- Однажды мне нужно было разнести корреспонденцию, и по пути меня застал очень сильный дождь, - поделилась женщина. – И первая мысль – не испортить газеты и письма, ведь люди так их ждут! Я спрятала сумку под кофту и прижалась к двери жилого дома, над которой был козырёк. И вдруг дверь открывается, я проваливаюсь внутрь. Оказалось, что хозяин дома, не понимая, почему трясётся дверь, решил её открыть, а там – я. Он, увидев, что я - почтальон, сразу же пустил меня внутрь, угостил чаем и дал переждать грозу. Вот так, добротой и заботой люди отвечают на наш труд. Многое пришлось пережить: меня и гуси щипали, и конь передо мной на дыбы вставал, и пьяный мужчина хотел пенсии украсть, но я все равно продолжала работать.
Как и члены семьи Куприяновых-Штыковых, Татьяна прошла почти все ступени карьерной лестницы: после почтальона стала оператором связи, начальником отделения почтовой связи, бухгалтером (Татьяна получила экономическое образование), главным бухгалтером и сейчас работает заместителем начальника Муромского почтамта.
К слову, муж Любови Сергеевны, Николай Николаевич Куприянов, тоже проработал на почте 14 лет руководителем группы хозяйственного обеспечения. По семейным обстоятельствам ему пришлось оставить почту, но об этих годах он вспоминает с теплотой, а выбор супруги и детей всецело поддерживает и гордится семейной династией.
Главным в своей работе династия Куприяновых-Штыковых считает полную самоотдачу и любовь к людям, своим клиентам. На вопрос, поддержат ли они, если их дети решат продолжить семейное дело, ответили однозначно:
«Безусловно поддержим! Скажем больше, младшие члены семьи уже играют в почтальонов и разносят письма».