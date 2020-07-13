Полицейские оказали помощь мужчине, который терял сознание, находясь в закрытом автомобиле...

«Сотрудники ОБ ДПС ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве оказали помощь мужчине, который терял сознание, находясь в закрытом автомобиле», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Случайные прохожие стали свидетелями того, что в закрытом автомобиле Форд Куга, припаркованном на Фестивальной улице, находится мужчина с признаками недомогания. Неравнодушные граждане незамедлительно обратились к сотрудникам полиции, патрулирующим территорию.Один из инспекторов подручными средствами опустил стекло передней водительской двери, обеспечив доступ кислорода в салон. Полицейские оперативно разыскали владельца авто, который открыл транспортное средство, после чего помогли пострадавшему выбраться наружу. Прибывшие медики доставили гражданина в медицинское учреждение для оказания помощи.В ходе предварительной проверки стало известно, что пострадавший от жары мужчина, ожидая своего товарища в салоне автомобиля, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. В состоянии испуга он не смог открыть двери машины. Проходившие мимо люди увидели происходящее и обратились к полицейским за помощью.Инспекторы ГИБДД, обращаясь к участникам дорожного движения, настоятельно рекомендуют заботиться о собственной жизни и здоровье, а также о здоровье своих близких, и не пренебрегать элементарными правилами безопасности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29