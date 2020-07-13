Установлено, что мужчина получал из интернет-магазина партии наркотиков, которые он расфасовывал в свертки с целью последующего сбыта...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – метилэфедрона.В результате проверки оперативной информации сотрудниками полиции по адресу Звездный бульвар был задержан 24-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств и веществ. Как оказалось, ранее данный гражданин разложил несколько закладок. По указанным им координатам было обнаружено и изъято 3 свертка с порошкообразным веществом, массой более 5 граммов.При дальнейшем осмотре автомобиля задержанного полицейскими обнаружено и изъято 80 свертков с похожим веществом, общей массой более 270 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого, вещество содержит в своем составе наркотическое средство — метилэфедрон.В результате проведенного обыска в квартире подозреваемого сотрудниками полиции обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом внутри, 64 свертка в изоляционной ленте и 225 прозрачный пакетиков с порошкообразным веществом, а также упаковки фасовочных пакетиков и электронные весы. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 1 килограмма 600 граммов.Установлено, что мужчина получал из интернет-магазина партии наркотиков, которые он расфасовывал в свертки с целью последующего сбыта. Общий вес изъятого наркотического средства составляет более 1 килограмма 800 граммов.Следствием ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества совершенные в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29