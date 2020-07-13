Срубили сосну. Под окном жителя одного из домов на Судогодском шоссе срубили многолетнее дерево. Алексей однажды пришёл домой с работы и увидел свою любимицу-сосну уже в распиленном

Срубили сосну. Под окном жителя одного из домов на Судогодском шоссе срубили многолетнее дерево. Алексей однажды пришёл домой с работы и увидел свою любимицу-сосну уже в распиленном состоянии. От сосны осталось то, что осталось — один пенёк. А сосна была высокая. На ней были и шишки высокие, то есть всё было нормально, нас всё устраивало.