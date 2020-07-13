13.07.2020

2020-07-13 20:30:04

Универсальная спортивная площадка открылась в микрорайоне Юрьевец

Помочь детям и сделать спорт доступнее. На территории 44 школы микрорайона Юрьевец открыли многофункциональную спортивную площадку, на которой могут заниматься абсолютно все. Преимущества игрового корта оценил и Александр Сыпченко.

Футбол, баскетбол, волейбол и даже теннис. Теперь жители Юрьевца смогут заниматься самыми популярными видами спорта на обновленной площадке у 44-й школы. Благодаря спонсорской помощи и активному участию депутатов, и членов попечительского совета на ней поменяли старое покрытие, обновили щиты и ворота, а также установили ограду и искусственное освещение. Первыми все преимущества современного многофункционального корта оценили сами школьники

Влад Останин, ученик средней школы №44 г. Владимира: «Очень удобная, не так сильно устаешь, только бывает один минус из-за солнца если, а так площадка очень хорошая «.

Спортплощадка обновлена на спонсорские средства. Директор средней школы №44 Николай Балькин отметил важность создания комфортных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях города

Николай Балькин, директор средней школы №44 г. Владимира: «Уроки физкультуры, внеклассная учебная деятельность будут проводится для наших учащихся, но после определенного времени свободно могут заниматься и жители микрорайона».

По мнению чиновников, популяризация спортивного образа жизни должна начинаться как можно раньше. Открытие обновленных спортивных объектов – наглядная демонстрация победы над затяжной пандемией и изоляцией.

Михаил Сахаров, предприниматель, общественный деятель: «Большой спальный район - детишек много, совместно построили такую площадку, сами видите, современная, соответствует всем нормативам».

Сергей Киселев, заместитель председателя Совета народных депутатов г. Владимира: «Наконец-то нам удалось решить вопрос, который уже давно витал в воздухе, нашли спонсоров, спонсоры, к счастью, нам не отказали и с помощью администрации города, с помощью спонсоров, очень неравнодушных людей возведен вот этот замечательный корт».

Юным воспитанникам 44-й школы, члены попечительского совета также подарили набор мячей для командных видов спорта. Славное спортивное прошлое нашей страны, по их мнению, должно быть сохранено и приумножено

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»