Переоценил собственные силы? В Струнино в частном доме на территории СНТ случился пожар. Как сообщают в МЧС области, за помощью к спасателям местные жители обратились днём в субботу. Они

Переоценил собственные силы? В Струнино в частном доме на территории СНТ случился пожар. Как сообщают в МЧС области, за помощью к спасателям местные жители обратились днём в субботу. Они сообщили, что горит дом на улице Заречной. Как выяснилось, хозяин менял газовый баллон. Во время работы начался пожар. Однако вместо того чтобы сразу вызвать пожарных, мужчина