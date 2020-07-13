Потерпевший в ходе распития алкоголя с малознакомым гражданином потерял сознание, а когда очнулся обнаружил пропажу своего имущества...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в хищении чужого имущества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратился 21-летний приезжий. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него телефон и золотую цепочку, когда он находился в бессознательном состоянии.Полицейскими установлено, что к потерпевшему возле бара на улице Покровка подошел незнакомый мужчина и в ходе беседы предложил совместно распить алкогольные напитки. Молодой человек согласился, после чего, во время употребления алкоголя, он потерял сознание. Бригадой скорой помощи потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. Согласно справке, в его организме обнаружены неизвестные психотропные препараты.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 54-летний приезжий. В ходе личного досмотра у задержанного изъяты денежные средства и золотая цепочка заявителя, а также психотропный медицинский препарат.Следствием ОМВД России по Басманному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60