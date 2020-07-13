Очевидец поделился в Сети кадрами необычного ДТП в Севастополе. Один из автомобилей едва не уехал с места происшествия самостоятельно. Иномарка голубого цвета двигалась по второстепенной ..

Очевидец поделился в Сети кадрами необычного ДТП в Севастополе. Один из автомобилей едва не уехал с места происшествия самостоятельно.Иномарка голубого цвета двигалась по второстепенной дороге. Выезжая на перекресток, она не пропустила двигавшийся по главной дороге автомобиль "Лада". В результате произошло столкновение, в ходе которого отечественная легковушка получила удар в бок и съехала в кювет. Из другой машины после аварии вышла женщина с ребенком, которая находилась за рулем. После этого автомобиль самостоятельно поехал в сторону обочины, но вскоре остановился.