Российским гражданам необходимо будет предоставлять справку от отсутствии COVID-19.

В венгерском посольстве сообщили, что Россия вошла в список стран из "желтой" зоны – то есть с 15 июля 2020 года ее граждане смогут посещать Венгрию. При этом должен соблюдаться ряд условий.Если нет подозрений на коронавирус COVID-19, то въезжающий проходит обязательный 14-дневный карантин. Этого можно избежать, если у туриста есть документ на венгерском или английском языке, подтверждающий, что два теста на коронавирус, сделанные за последние пять дней с разницей в 48 часов, показали отрицательный результат.Это же правило касается граждан Венгрии, вернувшихся из России.Если в Венгрию прибыл иностранный гражданин с подозрением на COVID-19, ему будет отказано во въезде, предупредили в посольстве.