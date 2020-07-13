Тысячи наименований, огромная территория и демократичные цены. Во Владимире открылся гипермаркет низких цен «Маяк». Здесь доступен огромный ассортимент товаров – всего около 5 тысяч

Тысячи наименований, огромная территория и демократичные цены. Во Владимире открылся гипермаркет низких цен «Маяк». Здесь доступен огромный ассортимент товаров – всего около 5 тысяч наименований. Главная особенность – низкие цены, рассказала директор владимирского гипермаркета. Светлана Ёжикова, директор гипермаркета «Маяк»: Широкая линейка представлена кондитерки, детских товаров, канцелярии, бытовой химии, электротоваров, автотоваров. Особенность в том, что мы