В воскресенье вечером на участке трассы М-7 «Волга», на въезде во Владимир со стороны Москвы, автомобиль «Рено Логан» с логотипами такси вылетел на встречную полосу. За рулём был

В воскресенье вечером на участке трассы М-7 «Волга», на въезде во Владимир со стороны Москвы, автомобиль «Рено Логан» с логотипами такси вылетел на встречную полосу. За рулём был водитель 1984 года рождения. По информации Госавтоинспекции, мужчина был подшофе. Иномарка по касательной столкнулась с автомобилем «Хонда ЦРВ» и автобусом. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской