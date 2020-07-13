Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За выходные в регионе умерло ещё 5 пациентов с коронавирусом. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За выходные в регионе умерло ещё 5 пациентов с коронавирусом. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже 10 дней. За последние сутки от новой инфекции скончался еще один житель Владимирской области. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число достигло