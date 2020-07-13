УНК УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить в полицию об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков.

В период с 13 по 22 июля 2020 года на территории Владимирской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операция «Мак-2020».В ходе мероприятия сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из других подразделений полиции и иных ведомств будут выявлять лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.УНК УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточно)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области