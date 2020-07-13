Анастасия Волочкова раскрыла профессиональные тайны. Она заявила, что мир балета полон зависти и несправедливости.

Анастасия Волочкова раскрыла профессиональные тайны. Она заявила, что мир балета полон зависти и несправедливости.Знаменитость на своейстранице в "Инстаграм" сообщила, что ранее прошел Live Stream фильма "Закулисные войны вбалете". Анастасия Волочкова отметила, что на ее долю выпало немалоиспытаний, которые ей нужно было перенести с честью и достоинством.Трудности толькозакалили балерину. Она добавила, что мир балета полон конкуренции, непринятияуспеха, красоты и силы характера. Фильм рассказывает об историях о том, как выживалииз Большого Театра великих мэтров. Ленту можно увидеть на личном сайтеАнастасии и на ее ютуб-канале.Отметим, Анастасия Волочкова с детства мечтала статьбалериной. Дебютировала она в Большом театре в партии Царевны-Лебедь в балете"Лебединое озеро" в 1996 году.Напомним, в 2003 году разгорелся громкий скандал.Анастасию Волочкову якобы из-за несоответствиятребованиям физической формы. Но звезда балета с этим не согласна. По ее словам,настоящей причиной была месть ее бывшего любовника, подстроившего все так,чтобы ее убрали из театра.