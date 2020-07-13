Анастасия Волочкова раскрыла профессиональные тайны. Она заявила, что мир балета полон зависти и несправедливости.
Анастасия Волочкова раскрыла профессиональные тайны. Она заявила, что мир балета полон зависти и несправедливости.
Знаменитость на своей
странице в "Инстаграм" сообщила, что ранее прошел Live Stream фильма "Закулисные войны в
балете". Анастасия Волочкова отметила, что на ее долю выпало немало
испытаний, которые ей нужно было перенести с честью и достоинством.
Трудности только
закалили балерину. Она добавила, что мир балета полон конкуренции, непринятия
успеха, красоты и силы характера. Фильм рассказывает об историях о том, как выживали
из Большого Театра великих мэтров. Ленту можно увидеть на личном сайте
Анастасии и на ее ютуб-канале.
Отметим, Анастасия Волочкова с детства мечтала стать
балериной. Дебютировала она в Большом театре в партии Царевны-Лебедь в балете
"Лебединое озеро" в 1996 году.
Напомним, в 2003 году разгорелся громкий скандал.
Анастасию Волочкову якобы из-за несоответствия
требованиям физической формы. Но звезда балета с этим не согласна. По ее словам,
настоящей причиной была месть ее бывшего любовника, подстроившего все так,
чтобы ее убрали из театра.