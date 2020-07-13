Всего за 7 дней в области случилось 364 аварии. Из них 6 – с участием нетрезвых водителей

По данным УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю с 6 по 12 июля на дорогах региона произошло 54 ДТП с пострадавшими, в которых погибли два человека и 71 получили ранения. Среди травмированных – 13 несовершеннолетних.Всего за 7 дней в области случилось 364 аварии. Из них 6 – с участием нетрезвых водителей. В пресс-службе полиции уточняют, что только за выходные 36 водителей лишились прав за вождение в нетрезвом виде.