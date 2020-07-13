В отношении двух водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения возбуждены уголовные дела.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло несколько автоаварий.12 июля на 9 км автодороги М-7 «Волга» у дома 8 на Московском шоссе города Владимира произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, водитель автомобиля Рено 1984 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем Хонда и автобусом, после чего автомобиль Рено совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее потоки противоположных направлений. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Рено. 11 июля в городе Коврове на улице Белинского произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле 1955 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом за пределы проезжей части дороги. В результате ДТП пострадал водитель транспортное средства.Кроме того, 11 июля отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.11 июля на улице Лесхозной в городе Коврове сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Ковровский» был остановлен мотоцикл под управлением 23-летнего местного жителя. По внешним признакам ковровчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования молодой человек отказался. Также выяснилось, что ранее он был лишен права управления транспортным средством за аналогичное нарушение. Накануне вечером 29-летний житель Рязанской области, лишенный права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь нарушил Правила дорожного движения.В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения статьей 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за указанное деяние, - лишение свободы на срок до двух лет.Кроме того, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если у Вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД.