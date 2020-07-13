Жара до 32 градусов, град и сильный ветер. Погода в области на этой неделе будет меняться. Об этом сообщают в МЧС области. Синоптики прогнозируют, что вечером 13 июля и днем 14 июля в регионе

Жара до 32 градусов, град и сильный ветер. Погода в области на этой неделе будет меняться. Об этом сообщают в МЧС области. Синоптики прогнозируют, что вечером 13 июля и днем 14 июля в регионе местами ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза и град, а на востоке области помимо непогоды ожидается повышение температуры воздуха до