Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о приближении холодов. По словам Вильфанда, в Москве и Московской области начнутся ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о приближении холодов. По словам Вильфанда, в Москве и Московской области начнутся длительные ливни и поднимется сильный ветер.Метеоролог отметил, что уже в среду и четверг столбики термометров опустятся до значений в 14-19 градусов тепла. Однако из-за высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице гораздо холоднее. В связи с этим специалист порекомендовать жителям региона одеваться теплее, отметив, что теплая погода вернется лишь в выходные, передает телеканал "".