На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 июля
лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
70 - во Владимире
23 - в Ковровском районе
21 - в Гусь-Хрустальном районе
19 - в Муромском районе
11 - в Вязниковском районе
10 - в Суздальском районе
10 - в Меленковском районе
8 - в Петушинском районе
8 - в Киржачском районе
8 - в Кольчугинском районе
7 - в Гороховецком районе
7 - в Собинском районе
5 - в Александровском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Юрьев-Польском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 255 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).