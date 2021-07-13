На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.70 - во Владимире23 - в Ковровском районе21 - в Гусь-Хрустальном районе19 - в Муромском районе11 - в Вязниковском районе10 - в Суздальском районе10 - в Меленковском районе8 - в Петушинском районе8 - в Киржачском районе8 - в Кольчугинском районе7 - в Гороховецком районе7 - в Собинском районе5 - в Александровском районе5 - в Судогодском районе5 - в Юрьев-Польском районе4 - в Селивановском районе4 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 255 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).