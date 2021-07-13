Еще двое скончались за последние сутки.

Еще двое скончались за последние сутки.Общее количество погибших за время пандемии достигло 1321.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В то же время выздоровели 238 пациентов.Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 15 ковидных коек – на базе Гусь-Хрустальной городской больницы.По состоянию на 13 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84,9 процента из них занято (1520), свободна 271 койка.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 255 случаев заболевания.Фото