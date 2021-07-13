В ночь на 13 июля в Вязниках начался пожар в многоэтажном доме. ЧП произошло на улице Высоковольтная. Горел балкон с кухней квартиры на 5 этаже. Огнеборцы ворвались в жилище и ликвидировали

В ночь на 13 июля в Вязниках начался пожар в многоэтажном доме. ЧП произошло на улице Высоковольтная. Горел балкон с кухней квартиры на 5 этаже. Огнеборцы ворвались в жилище и ликвидировали возгорание на 4 квадратных метрах. Судя по всему, эвакуировать жильцов глубокой ночью не потребовалось. Никто не пострадал. Тушили квартиру 19 спасателей и 6 спецмашин.