Среди эвакуированных 110 пациентов и 170 работников медучжреждения.

Во Владимире из-за пожара в Областной клинической больнице эвакуировали 280 человек. В кабинете уролога загорелось медоборудование.Как сообщают , среди эвакуированных 110 пациентов и 170 работников медучжреждения.«Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 10:52. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели ведомства.