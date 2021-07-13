Сообщение о возгорании в Областной клинической больнице во Владимире поступило в 10.52.

Сообщение о возгорании в Областной клинической больнице во Владимире поступило в 10.52.Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из здания 280 человек.Было оперативно ликвидировано возгорание рентгеноборудования в одном из кабинетов на площади 0,5 кв.м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На место происшествия выезжали 13 единиц техники и 28 человек личного состава.Информация уточняется