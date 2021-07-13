Компания уходит с рынка пассажироперевозок.

ООО «АДМ» направила в администрацию Владимира уведомление о расторжении контракта на обслуживание маршрутов №№ 26 и 28. Точная дата прекращения выхода автобусов на линию пока неизвестна, но судя по объявленной сотрудниками компании , это может произойти в любой момент.В мэрии пояснили, что автобусы сохранятся. Управление транспорта уже провело предварительные переговоры с другими перевозчиками. Осталось определить точные сроки передачи маршрутов.Напомним, что ещё полгода назад транспортное предприятие обслуживало 20 из 34 городских маршрутов. С февраля организация начала постепенно отказываться от обслуживания рейсов. В ближайшее время она и вовсе уйдёт с рынка пассажирских перевозок во Владимире.Остаётся вопрос - кто будет выплачивать зарплату сотрудникам, которую задерживают на протяжении нескольких месяцев.