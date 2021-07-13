Предложения направят губернатору.

Первый заместитель губернатора Александр Ремига встретился представителями владимирских фитнес-клубов и салонов красоты. Речь шла о введённых коронавирусных ограничениях.«Нам надо сформулировать новые предложения по изменениям в антиковидный указ для снятия ряда ограничений и обезопасить их посещение», – подчеркнул он.Предприниматели представили своё видение организации работы.«Многие выступили за то, чтобы установить у себя пункты вакцинации и в ближайшее время привить всех своих сотрудников», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«Предприниматели предложили свои варианты, рассказали, как они будут соблюдать все меры безопасности. В ближайшее время нас ждёт ещё две встречи с бизнесом, после которых мы сформулируем все предложения и направим их главе региона», – резюмировал замгубернатора.Напомним, что сегодня президент Ассоциации рестораторов и отельеров области Марина Земскова во встрече с вице-губернатором. Они просят губернатора встретиться с ними напрямую.