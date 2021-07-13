Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса за июнь 2021 года. Специалисты сделали выводы.

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса за июнь 2021 года. Специалисты сделали выводы.Согласно данным, в июне 2021-го в Москве зафиксирован 16 271 случай смерти из-за заражения коронавирусом. Это больше чем в июне прошлого года – на 3145 случаев. Также в июне болели больше и тяжелее, чем раньше. Ежесуточное количество заболевших достигло рекордных девяти тысяч. В среднем, в день заболевали по 5942 человека – это вдвое больше, чем в мае 2021-го (2812 заболевших в сутки).Такому явлению есть несколько объяснений. Во-первых, рост заболеваемости и смертности связывают со стремительным распространением нового штамма коронавируса – "дельта". Он в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания. Во-вторых, сухая и жаркая погода, которая всегда считалась фактором, снижающим распространение инфекции, не помешала новому штамму поразить большое количество человек, а, наоборот, создала благоприятные для этого условия.В жару легче заразиться коронавирусом, поскольку в такую погоду труднее использовать средства индивидуальной защиты. Снимая маску в общественных местах, человек подвергает себя и окружающих опасности. По словам экспертов, в закрытых помещениях вирус распространяется гораздо легче, чем на свежем воздухе.Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что жара ухудшает течение ковида, особенно у пожилых людей."Жара и ковид – это очень плохое сочетание. Если не тяжелый ковид, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов", – сообщил специалист.Также, по мнению кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных, поскольку жидкости в организме становится меньше, увеличивается вязкость крови, что приводит к тромбообразованию и снижению артериального давления, из-за чего может случиться инсульт.Единственной возможностью справиться с распространением коронавирусной инфекции считается вакцинация. В Москве открываются дополнительные пункты, где горожане смогут привиться: например, в Гостином Дворе и "Лужниках".