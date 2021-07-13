ВЭБ.РФ может помочь владимирским властям в организации процесса.

Во Владимирской области из государственной собственности в муниципальную передали два пассажирских автотранспортных предприятия - Ковровского и Муромского, а также районный автовокзал в Судогде. Завершается подготовка к передаче Гороховецкого предприятия, а также районных автовокзалов в Гороховце, Коврове и Муроме.Цель – реорганизация и модернизация системы перевозок, а также вывод отрасли из хронически кризисного состояния.Как сообщает Белый дом, помочь в этом может «ВЭБ.РФ».«В адрес госкорпорации направлено предложение о сотрудничестве в указанном направлении», - пояснили в обладминистрации.Речь идёт о создании регионального оператора в сфере пассажирских перевозок.