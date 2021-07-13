Всего на эти цели в текущем году направят более 280 млн рублей.

Во Владимирской области на 9 июля подано более двух тысяч заявлений на оформление социального контракта. Поддержку на сумму 126 млн рублей получили 1669 владимирцев. Всего на эти цели в текущем году выделили более 280 млн рублей. Ожидаемый охват населения составил 2,8 тысячи человек.Материальную помощь в рамках соцконтракта жители 33-го региона могут направлять на поиск работы, ведение подсобного хозяйства, предпринимательство, иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.Самым популярным направлением является поиск работы.Если брать предпринимательскую деятельность, то на средства соцконтракта граждане открывают мастерские по ремонту обуви, занимаются грузоперевозками, отделочными работами, оказывают маникюрные и парикмахерские услуги, а также выращивают плодово-ягодные культуры для последующей продажи.