Многие верят, что дата свадьбы – одна из самых важных характеристик союза.

Многие верят, что дата свадьбы – одна из самых важных характеристик союза.Брак – дело серьезное и длительное. Чтобы сгладить все сложности, испытания и сохранить его на всю жизнь, нужно тщательно продумать дату. И самое время – обратиться к астрологии. Какие даты в 2022 году выбрать для этого ответственного события рассказывает .Дата свадьбы – это фундамент вашего союза. Если вы строите отношения на плохом фундаменте, то ничего не выйдет. Дата свадьбы – это рождение вашей семьи – и она должна быть астрологически правильно подобрана. Здесь важно не привязываться к красивым датам, так как несмотря на красивую дату, на небе могут быть очень опасные комбинации.Какие общие рекомендации для подбора даты свадьбы?Благоприятно заключать браки по пятницам, так как этим днем управляет планета удовольствий, роскоши и любви – Венера. Неблагоприятный день для данной церемонии – вторник, так как это день Марса. Бракосочетание, совершенное во вторник, может приводить к конфликтам и ссорам.Большинство людей из-за удобства проводят брачную церемонию по субботам. Суббота – это день управляемый Сатурном. Сатурн довольно строгая и серьезная планета, которая дает испытания на прочность. В этот день можно заключать браки только тем людям, у кого в карте «гармонично» расположен Сатурн. В противном случае, могут быть сложности. Остальные дни нейтральны для бракосочетания.Выбирая дату свадьбы очень важно обратить внимание на Луну – ее фазу, лунный день, Накшатру (Лунная стоянка). Луна – самая ближайшая к нам планета, которая оказывает огромное влияние на все живое на Земле. Особо восприимчивые люди чувствуют Лунные циклы.Итак, лучше всего заключать браки на растущую фазу Луны, так как растущая Луна дает рост нашему событию. Исключаем сложные лунные сутки – 1, 4, 9, 14, 15. Лучше не заключать браки в Новолуние (первый Лунный день), так как энергия Луны очень слаба, и в полнолуние. В полнолуние мы подвержены эмоциям, перепадам настроения и никто не знает, чем закончится свадьба и как это отразится на поведении гостей.А теперь давайте посмотрим конкретно для 2022 года, какие интервалы неблагоприятны для бракосочетания, а какие, наоборот, хороши.Нужно исключить неблагоприятные даты, на которые выпадают затмения. Исследования уже доказали, что браки, совершенные в дни затмений, распадаются в 3 раза чаще, чем браки, совершенные в другие дни! Сложная энергия затмения уже начинает действовать за неделю до даты самого затмения. В 2022 году нельзя планировать свадьбу в промежутки: с 24 апреля по 23 мая, с 18 октября по 15 ноября – это коридоры затмений. Планета, отвечающая за брак, любовь, удовольствия – Венера, в момент бракосочетания должна быть сильной. По крайней мере, она не должна находиться в знаке своего падения, быть ретроградной или сгорающей.А вот какие интервалы нужно исключить:С 1 января по 29 января Венера ретроградна.С 27 февраля по 31 марта Венера «зажата» Марсом и Сатурном – бракосочетание в этот период может дать сложности во взаимоотношениях, принести холодность и конфликтность в отношения.С 24 сентября по 18 октября Венера в знаке своего падения. Союз, заключенный в эти даты, может дать потребительское отношение партнеров, нехватку романтики, рационализм и прагматизм в отношениях.Какие даты самые благоприятные в 2022 для бракосочетания?Пожалуй, самый благоприятный период для брака – с 30 июня по 11 июля 2022. В этот период, Венера – планета романтики и удовольствий, очень сильна, также будет растущая фаза Луны. Желающим выйти замуж в 2022 году повезло – удачная для вступления в брак обстановка на небе совпала с теплым временем года.Это общие рекомендации, которые работают для большинства людей. Если вы хотите рассчитать дату свадьбы с учетом личных данных, для этого нужна личная консультация астролога.Хорошо подобранная дата – это уже 50% успеха, остальные 50% конечно же зависят от вас! Если же вы будете скандалить, что-то требовать от партнера, считать его должным что-то сделать, быть эгоистичными и потребительскими в отношениях, то никакая удачная дата не сделает ваш брак удачным. Старайтесь принести счастье своей второй половинке, исключите эгоизм, старайтесь понять партнера – его мотивы и желания, тогда успех в браке будет 100%.