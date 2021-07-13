Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.По версии следствия, он он дал указание приобретать спортивные костюмы с символикой института за счет курсантов. В то время эти костюмы входят в комплект форменного обмундирования, который выдается бесплатно . Только за два года -17-й и 18 - ФСИН на эти цели выделил более 30 миллионов рублей. А в прошлом году в период пандемии он распорядился организовать сбор средств на покупку лекарств студентам для профилактики Covid-19. Хотя препараты были в наличии , и курсанты должны были быть обеспечены по назначению врача. Материалы уголовного дела рассмотрят во Фрунзенском суде . Дата слушания пока не установлена.