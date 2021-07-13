На какие проблемы обратили внимание в Центре управления регионом? Еженедельный обзор - прямо сейчас. Передаю слово коллегам.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2021-centr-upravleniya-regionom-vladimirskoj-oblasti-vyyavil-samye-problemnye-rajony.html" target="_blank">Центр управления регионом Владимирской области выявил самые проблемные районы</a> - На какие проблемы обратили внимание в Центре управления регионом? Еженедельный обзор - прямо сейчас. Передаю слово коллегам.
[url=https://33live.ru/novosti/13-07-2021-centr-upravleniya-regionom-vladimirskoj-oblasti-vyyavil-samye-problemnye-rajony.html]Центр управления регионом Владимирской области выявил самые проблемные районы[/url] - На какие проблемы обратили внимание в Центре управления регионом? Еженедельный обзор - прямо сейчас. Передаю слово коллегам.