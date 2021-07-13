Храму начала XVIII века вернут былое великолепие в рамках программы по сохранению и восстановлению московских памятников архитектуры.

Храму начала XVIII века вернут былое великолепие в рамках программы по сохранению и восстановлению московских памятников архитектуры.Москва – одна из древнейших мировых столиц, перекресток культур и оплот православия. Старинные московские храмы — душа столицы, которые притягивают туристов со всего мира и пленят их своими видами. Московские власти прикладывают огромные усилия для сохранения и восстановления памятников архитектуры.В скором времени начнется второй этап масштабной реставрации одного изуникальных столичных храмов начала XVIII века — церкви Святых Петра и Павла, расположенной на Басманной улице. Специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу, приведут в порядок ограду на территории церкви.Важно отметить, что храм обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, поэтому все этапы ремонтно-реставрационных работ проходят под чутким контролем Мосгорнаследия. Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о предстоящей реставрации:"Реставраторам предстоит вернуть исторический облик интерьерам храма и его колокольни. В верхнем храме, где достаточно давно не проводятся богослужения, восстановят иконостас и киоты. Особое внимание специалисты уделят комплексной реставрации масляной монументальной живописи. Также мастера отреставрируют лепной декор в убранстве храма и чугунную лестницу".Отметим, что в прошлом году, во время первого этапа реставрации специалисты привели в порядок белокаменный цоколь и портал на фасадной части храма. Долгое время портал был скрыт под слоями штукатурки. Также мастера восстановили белокаменное убранство колокольни и провели работы по золочению крестов.Существует городская легенда, что проект церкви Святых Петра и Павла разрабатывался при личном участии императора Петра I. Храм в стиле московского барокко строили с 1705 по 1719 год. В 1737 году он пострадал от пожара, но был восстановлен. Современный облик храм получил в XIX веке, когда его перестроили, чтобы спасти от сырости. В советское время храм не функционировал, его вернули верующим только в 1992 году.Важно отметить, что сохранение и восстановление памятниковархитектуры в Москве — важнейшее направление работы департаментакультурного наследия. За 10 лет в столице полностью отреставрировали55 храмов, в 2021 году мастера будут вести работы сразу в 43 храмах.