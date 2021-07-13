Одна из фракций Заксобрания добилась расширения льгот для медиков Владимирской области. Вопрос подняли на июньском заседании. Главе региона предложили расширить соцподдержку медиков.

Одна из фракций Заксобрания добилась расширения льгот для медиков Владимирской области. Вопрос подняли на июньском заседании. Главе региона предложили расширить соцподдержку медиков. Владимирской области не хватает врачей. Привлекают специалистов мерами поддержки. В том числе – компенсацией за найм жилых помещений, если приезжий медик вынужден снимать жильё. На данный момент живущие в съемной квартире медработники получают