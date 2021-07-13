Одна из фракций Заксобрания добилась расширения льгот для медиков Владимирской области. Вопрос подняли на июньском заседании. Главе региона предложили расширить соцподдержку медиков.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2021-deputaty-zaksobraniya-dobilis-ot-gubernatora-rasshireniya-lgot-dlya-medikov.html" target="_blank">Депутаты ЗакСобрания добились от губернатора расширения льгот для медиков</a> - Одна из фракций Заксобрания добилась расширения льгот для медиков Владимирской области. Вопрос подняли на июньском заседании. Главе региона предложили расширить соцподдержку медиков.
[url=https://33live.ru/novosti/13-07-2021-deputaty-zaksobraniya-dobilis-ot-gubernatora-rasshireniya-lgot-dlya-medikov.html]Депутаты ЗакСобрания добились от губернатора расширения льгот для медиков[/url] - Одна из фракций Заксобрания добилась расширения льгот для медиков Владимирской области. Вопрос подняли на июньском заседании. Главе региона предложили расширить соцподдержку медиков.