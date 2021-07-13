Большая ошибка губернатора. Так Заксобрание отреагировало на Указы Сипягина, согласно которым в предприятия общественного питания и бытового обслуживания запретили ходить большинству

Большая ошибка губернатора. Так Заксобрание отреагировало на Указы Сипягина, согласно которым в предприятия общественного питания и бытового обслуживания запретили ходить большинству посетителей. Теперь поесть можно только вакцинированным при предъявленнии специального кода; людям с отрицательным ПЦР-тестом, которому не больше трёх дней; и переболевшим КОВИДом не более 6 месяцев назад при предъявлении справки из медучреждения. Но таких