Они уверены, что введённые 12 июля коронавирусные меры можно заменить на более мягкие.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области просят скорректировать антиковидные ограничения, который предписывают посещение предприятий сферы услуг со справкой об отсутствии COVID-19.Они считают, что необходимо предпринять усилия, чтобы отрасль не простаивала и дать жителям региона возможность посещать заведения общепита с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением других мер предосторожности.Напомним, что с 12 июля посещать организации сферы услуг можно лишь при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста, либо справки о перенесённом коронавирусе, которая действует полгода.Вечером 12 июля замгубернатор Александр Ремига предложил предпринимателям встретиться и обсудить смягчение введённых мер.