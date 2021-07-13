Павел Латушко раскрыл ценник некоторых российских звезд, участвующих в фестивале Славянский базар, и заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ему отказаться от их услуг.

Павел Латушко раскрыл ценник некоторых российских звезд, участвующих в фестивале "Славянский базар", и заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ему отказаться от их услуг.Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, ныне являющийся одним из лидеров оппозиции, раскрыл тайны организации музыкального фестиваля "Славянский базар". Экс-чиновник назвал ценник российских звезд и заявил, что президент Александр Лукашенко хотел запретить им участвовать в международном фестивале искусств."Хватит, чтобы они наживались за наш счет" – так, по словам Латушко, белорусский лидер аргументировал свое желание отказаться от исполнителей из России. Экс-министр культуры отметил, что Лукашенко прямо на концерте любил спрашивать у участников, какой гонорар им заплатили. Оппозиционер назвал фестиваль "игрушкой диктатора", на которой Лукашенко "красовался в качестве объединителя славянских народов".Павел Латушко подчеркнул, что за участие только в одном концерте, открывающем "Славянский базар", Валерий Леонтьев запрашивал 40 тыс. евро, а Филипп Киркоров и София Ротару – по 50 тыс. каждый. Намного скромнее был гонорар у немецкой группы Modern Talking – 25 тыс., а французская поп-звезда Патрисия Каас получала целых 90 тыс. евро.При этом экс-чиновник заявил, что фестиваль никогда не окупался, а билеты в зал распространялись административно. Он отметил, что посмотреть выступления приезжала огромная делегация постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии. Все расходы чиновников, по словам оппозиционера, оплачивались из госбюджета.Латушко подчеркнул, что Лукашенко поручил ему лично убрать российских звезд из числа участников "Славянского базара", однако позже передумал, решив, что Россия поднимет для Белоруссии счет за газ и нефть. Экс-министр культуры отметил, что белорусский президент всегда рассматривал международный фестиваль как продукт, "который он продавал России", а себя считал "вдохновителем славянского братства".