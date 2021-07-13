Ему грозит реальный срок.

Фрунзенский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело против экс-начальника ВЮИ Сергея Бабурина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. В частности сообщается, что генерал майор заставлял подчинённых приобретать за свой счёт форму и лекарства.По версии следствия, в мае 2017 года руководитель Владимирского юридического института дал указание закупить спортивные костюмы с символикой ВУЗа. Оплатить амуницию должны были курсанты института. При этом на эти цели ВЮИ получил более 30 млн рублей.Также 365 учащихся 1-4 курсов скинулись на «Арпефлю», аналог «Арбидола». Препарат использовался для профилактики коронавируса. При этом необходимый запас лекарств в это время пылился на складах.В ближайшее время суд приступит к рассмотрению материалов дела. Сергею Бабурину грозит реальный срок.