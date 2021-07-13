Генерал-майор ВЮИ ФСИН Сергей Бабурин заставлял курсантов за свой счет покупать лекарства и форму. Уголовное дело экс-начальника владимирского юринститута рассмотрит Фрунзенский райсуд.

Генерал-майор ВЮИ ФСИН Сергей Бабурин заставлял курсантов за свой счет покупать лекарства и форму. Уголовное дело экс-начальника владимирского юринститута рассмотрит Фрунзенский райсуд. Бабурина обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемый дал указание своим подчиненным организовывать ежегодно закупку спортивных костюмов за счет курсантов. На момент тех событий 2017-го года в ВЮИ учились более 600