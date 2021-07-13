Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию узаконить однополые браки. Эту новость прокомментировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию узаконить однополые браки. Эту новость прокомментировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.ЕСПЧ рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Суд, руководствуясь 8-ой статьей Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни), решил обязать РФ узаконить однополые союзы.Комментируя требование ЕСПЧ, Вячеслав Володин напомнил о существовании двух статьей Конституции РФ – 72-ой (защита института брака как союза мужчины и женщины) и 79-ой (решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ).Володин отметил, что у каждой нации есть свой культурный код, менталитет и традиции, с которыми необходимо считаться. Инородные "гены" ведут к разрушительным процессам, уверен спикер Госдумы."Это ваш выбор, но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины!", – написал Володин в своем телеграм-канале.Политик заявил, что в ЕСПЧ должны знать законодательство страны, в отношении которой принимают решения. Требуя узаконить однополые браки в России, судьи показали отсутствие квалификации. "Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку", – считает председатель Госдумы.