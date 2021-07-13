Пресс-служба компании
Конкорд опубликовала иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести,
достоинства и деловой репутации к радиостанции Эхо Москвы.
Пресс-служба компании
"Конкорд" опубликовала иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести,
достоинства и деловой репутации к радиостанции "Эхо Москвы".
Евгений Пригожин предъявил
исковое заявление к радиостанции, а также Евгению Белоганову, Алексею Венедиктову,
Виктору Шендеровичу и Виталию Рувинскому. Речь идет о защите чести, достоинства
и деловой репутации и компенсации морального вреда за несоответствующие
действительности высказывания Шендеровича в адрес бизнесмена. Евгений Пригожин
в исковом заявлении ссылается на то, что журналисты могли отредактировать
информацию при опубликовании текста радиоэфира, но осознанно разместили
порочащие заявления без проверки данных на подлинность. По
пресс-службы, заявления были озвучены в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы"
в Сети.
Евгений Пригожин требует
удаления упомянутых сведений из общего доступа, опровержения информации
высказываний и взыскания компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей –
5 млн от Шендеровича, а второй половины от ЗАО "Эхо Москвы".
Ранее предприниматель иск в суд к сотрудникам радиостанции
за распространение недостоверной информации с требованием удалить материалы или
выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей за отказ это сделать. Заявление
направлено в столичный Пресненский районный суд.