Пресс-служба компании Конкорд опубликовала иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к радиостанции Эхо Москвы.

Пресс-служба компании"Конкорд" опубликовала иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести,достоинства и деловой репутации к радиостанции "Эхо Москвы".Евгений Пригожин предъявилисковое заявление к радиостанции, а также Евгению Белоганову, Алексею Венедиктову,Виктору Шендеровичу и Виталию Рувинскому. Речь идет о защите чести, достоинстваи деловой репутации и компенсации морального вреда за несоответствующиедействительности высказывания Шендеровича в адрес бизнесмена. Евгений Пригожинв исковом заявлении ссылается на то, что журналисты могли отредактироватьинформацию при опубликовании текста радиоэфира, но осознанно разместилипорочащие заявления без проверки данных на подлинность. Попресс-службы, заявления были озвучены в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы"в Сети.Евгений Пригожин требуетудаления упомянутых сведений из общего доступа, опровержения информациивысказываний и взыскания компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей –5 млн от Шендеровича, а второй половины от ЗАО "Эхо Москвы".Ранее предприниматель иск в суд к сотрудникам радиостанцииза распространение недостоверной информации с требованием удалить материалы иливыплатить штраф в размере 200 тыс. рублей за отказ это сделать. Заявлениенаправлено в столичный Пресненский районный суд.