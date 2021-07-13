Он намерен судиться с обладминистрацией.

При трудоустройстве в Белый дом уволенный вице-губернатор Роман Годунин не указал доход, полученный от ООО «Городская сеть» в размере 25 тысяч рублей, три банковских счёта и нежилое здание площадью 713 квадратных метров. Об этом сообщили наши коллеги из , в распоряжении которых оказался Указ об освобождении чиновника от занимаемой должности.Напомним, что на минувшей неделе в комментарии для он сообщил, что когда получал справку, то банк не указал эти счета. Годунин сослался на сбой в банковской программе.«Якобы в декларации за 2019 год я не указал информацию по счетам, которые у меня есть. Но эти счета, когда я брал справки из банка, в этих справках не было этих счетов, я их неоднократно закрывал. Они пустые, по ним движения не было никогда, то есть они нулевые. Мы живём в мире цифровизации, у каждого всяких счетов полно, и многие не помнят, когда открывали их. В своё время я их закрывал, я ими не пользовался. Возможно, где-то банковский сбой в программе. Я ими не пользовался», - сообщил он журналистам.Однако исходя из Указа Владимира Сипягина об увольнении госслужащего видно, что он закрывал счета в мае, апреле и октябре 2020 года. При этом экс-замгубернатор вступил в должность 2 апреля. Очевидно, что раз бывший чиновник закрывал их, то его утверждения про забывчивость или обвинение системы в сбоях, мягко говоря, вызывают сомнения.При этом Роман Сергеевич в любой момент мог сообщить работодателю, что вспомнил о нулевых счетах, если они действительно были нулевыми, и закрыл их. Видимо, он этого не сделал.К слову, в своём рассказе СМИ он не упомянул о здании на Большой Нижегородской-130 и 25 тысячах дохода. А теперь бывший вице-губернатор с Белым домом и доказывать свою правоту. Что же, если в общении со СМИ можно «забыть» о недвижимости, то суду придётся пояснить – почему он не указал её в декларации о доходах.Напомним, что Роман Годунин является фигурантом уголовного дела. Его подозревают в картельном сговоре на торгах по строительству Рпенского проезда.Добавим, что его место уже занял , который теперь курирует в регионе вопросы ЖКХ.