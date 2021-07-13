Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал важное заявление. Он отметил, что наша страна в борьбе с пандемией может последовать европейскому примеру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал важное заявление. Он отметил, что наша страна в борьбе с пандемией может последовать европейскому примеру.Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков и всех трудящихся в больницах. Кроме того, в заведениях общественного питания, торговых центрах, самолетах и поездах будет необходим санитарный пропуск, подтверждающий вакцинацию или свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус. Совсем скоро пропуск будет нужен и при посещении парков, фестивалей и спектаклей.Дмитрий Песков не исключил вероятность развития подобного сценария и в России. Он отметил, что данные меры доказывают свою эффективность по примеру других стран.Вместе с тем, официальный представитель Кремля добавил, что необходимо учитывать нюансы в зависимости от динамики развития пандемии в каждом регионе и государстве. Также пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что, к сожалению, такие жесткие антиковидные меры могут стать безальтернативными.Дмитрий Песков добавил, что пока решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне в России непринималось. Однако в некоторых регионах уже начинают вводить подобные меры.